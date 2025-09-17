Sujets de consultation entre Poutine et le Premier ministre indien

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Ria Novosti, le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi ont eu un entretien téléphonique aujourd'hui, mercredi.

Dans un communiqué publié par le bureau du président russe, il est indiqué : "Au cours de cet entretien téléphonique, le président russe a qualifié les relations entre l'Inde et Moscou de fondées sur la confiance et l'amitié."

Le président russe a également déclaré : "Sous la direction de Modi, l'Inde mène une politique indépendante et souveraine et a obtenu de bons résultats économiques."

Poutine a poursuivi son appel téléphonique avec Modi pour discuter également de la situation en Ukraine.

Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi ont discuté des préparatifs de la visite du président russe à New Delhi en décembre.

Les deux parties ont également exprimé leur satisfaction quant au développement réussi de l'actuel partenariat stratégique spécial et privilégié entre la Russie et l'Inde, auquel Narendra Modi a apporté une contribution personnelle significative.