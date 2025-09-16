Trump dément le rapport d'Axios !

Selon l'agence de presse ABNA citant l'Associated Press, Donald Trump, président des États-Unis, a démenti le rapport d'Axios, affirmant qu'il n'était pas au courant de l'attaque et de l'agression de la semaine dernière du régime sioniste contre le Qatar.

L'affirmation de Trump intervient après que le site web américain Axios a rapporté que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre du régime sioniste, avait informé Trump peu avant le début de l'opération à Doha contre les dirigeants du Hamas. L'administration Trump a affirmé qu'elle "n'avait été informée de la situation que lorsque les missiles étaient en l'air et que, par conséquent, Trump n'avait pas eu l'occasion de s'opposer à l'attaque." Cependant, Axios, citant des responsables israéliens, a écrit que la Maison Blanche avait été informée à l'avance, même si le calendrier de l'attaque était supposé être serré.

Le régime sioniste, dans la poursuite de ses actions terroristes dans la région, a mené une frappe aérienne la semaine dernière contre la résidence des dirigeants du Hamas au Qatar dans le but de les éliminer. Les pays du Moyen-Orient et d'ailleurs ont largement condamné cette agression comme un acte qui pourrait aggraver les tensions dans une région déjà au bord du gouffre.

Trump avait précédemment affirmé qu'il n'avait eu aucune implication dans la décision d'Israël d'attaquer le Qatar. Hier, en réponse à la question de savoir si Netanyahu l'avait directement prévenu avant l'attaque, il a affirmé : "Non, non. Ils n'ont pas prévenu."

Le bureau de Netanyahu, après le rapport d'Axios, a réitéré la déclaration qu'il avait publiée après l'attaque au Qatar, affirmant que l'attaque était "une opération israélienne entièrement indépendante." Washington est considéré comme un allié à la fois du Qatar et d'Israël. Doha a joué un rôle de médiateur dans le but de négocier un accord de cessez-le-feu à Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, le régime sioniste a tué des dizaines de milliers de Palestiniens, dont la majorité sont des femmes et des enfants, et a alimenté une crise de faim et de famine dans la bande de Gaza.

De nombreux chercheurs et experts des droits de l'homme ont qualifié ce massacre d'équivalent à un génocide. Tel Aviv nie l'accusation de génocide et a décrit les agressions à Gaza comme de la "légitime défense" après l'opération du Hamas du 7 octobre (Déluge d'Al-Aqsa). Depuis lors, l'armée du régime sioniste a également attaqué le Liban, la Syrie, l'Iran et le Yémen, en plus du Qatar.