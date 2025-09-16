Le nombre de blessés dans les attaques du régime sioniste à Gaza dépasse les 165 000

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse Shahab, le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a publié une nouvelle déclaration annonçant les dernières statistiques sur les martyrs et les blessés des attaques de l'armée du régime sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre de l'année dernière.

Selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza, à la suite des attaques de l'armée du régime sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, 64 964 personnes ont été tuées. Cette organisation médicale palestinienne a également déclaré que le nombre total de blessés dans les attaques de l'armée du régime sioniste dans la bande de Gaza, depuis le début de la guerre dans cette région, a atteint 165 312 personnes.

Le ministère a annoncé qu'au cours des dernières 24 heures, les corps de 59 martyrs ont également été transférés à l'hôpital. De plus, 386 personnes ont été blessées pendant cette période.

De plus, depuis le 18 mars 2025, dans la nouvelle vague d'attaques à Gaza, 12 413 personnes ont été tuées et 53 271 ont été blessées. Des milliers d'autres personnes sont encore portées disparues et ensevelies sous les décombres dans la bande de Gaza. Dans les centres de distribution d'aide, 47 personnes supplémentaires ont été blessées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de Palestiniens tués dans ces centres à 2 497 et les blessés à 18 294. Au cours des dernières 24 heures, 3 décès dus à la faim et à la malnutrition ont été enregistrés, portant le nombre de victimes de la famine et de la faim à Gaza à 428 personnes, dont 146 sont des enfants. De plus, depuis l'annonce de l'indice IPC (déclarant la famine à Gaza), 105 décès dus à la malnutrition ont été enregistrés, dont 31 enfants.