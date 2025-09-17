Attaque de drone du régime sioniste contre un véhicule dans l'est du Liban / 2 personnes tuées

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - le correspondant d'Al-Mayadeen dans le sud du Liban a déclaré : "Un drone israélien a ciblé un véhicule dans l'est du pays."

Al-Mayadeen a annoncé : "L'attaque de drone du régime sioniste a ciblé le quartier d'Al-Assira à l'est de la ville de Baalbek, dans l'est du pays."

Le média a ajouté : "Lors de cette attaque de drone, 2 personnes ont été tuées."

À ce jour, aucune autre nouvelle ou information n'a été publiée à ce sujet.