Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a déclaré que les États‑Unis « maintiendront un soutien ferme » au régime de Tel‑Aviv, réaffirmant l’appui militaire et diplomatique au milieu du conflit à Gaza. Cette position, selon lui, s’inscrit dans la ligne constante de Washington, y compris la coordination sécuritaire et la couverture politique sur la scène internationale.

Cette déclaration intervient alors que le régime sioniste est accusé de « génocide » à Gaza par diverses parties, dans un contexte de lourdes pertes civiles et de préoccupations persistantes quant au respect du droit international humanitaire. Des organisations humanitaires et plusieurs États appellent à un cessez‑le‑feu durable, à la protection des infrastructures civiles et à un accès sans entrave de l’aide vitale.

Des sources diplomatiques notent que le maintien d’un soutien inconditionnel à Tel‑Aviv alimente les critiques relatives à l’impunité et à la politisation des mécanismes internationaux, tandis que des voix au sein du monde islamique appellent à une riposte coordonnée et à des mécanismes de responsabilité pour toute violation grave du droit.

