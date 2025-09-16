Intense bombardement de Hodeidah ; la défense aérienne yéménite affronte les chasseurs israéliens

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne yéménite Al-Masirah a rapporté une attaque du régime sioniste contre le port de Hodeidah, au Yémen.

Au même moment, Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré : « Notre défense aérienne affronte les chasseurs de l'ennemi israélien qui ont attaqué notre pays. » Il a ajouté : « La défense aérienne a semé une grande confusion parmi les chasseurs ennemis et a forcé certains d'entre eux à quitter l'espace aérien yéménite avant de commettre l'agression. Grâce à Dieu, leur entrée en profondeur dans l'espace aérien a été neutralisée. »

La radio de l'armée du régime sioniste a annoncé le début d'une attaque aérienne massive de ce régime contre le port de Hodeidah, au Yémen.

La chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a affirmé : « L'objectif de l'attaque sur Hodeidah, au Yémen, est de le mettre hors service pendant plusieurs semaines. » Les médias du régime sioniste ont affirmé que 12 attaques ont été menées jusqu'à présent sur le port de Hodeidah et que trois quais ont été visés.