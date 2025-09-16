Katz : « Nous détruirons la ville de Gaza ! »

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le ministre de la Guerre du régime sioniste, Israël Katz, a menacé le Hamas. Il a déclaré : « Si le Hamas ne libère pas les prisonniers et ne dépose pas ses armes, nous détruirons la ville de Gaza. »

Katz a affirmé : « Pour protéger nos soldats, nous devons nous déplacer avec force à Gaza et frapper l'ennemi. » Eyal Zamir, chef d'état-major de l'armée du régime sioniste, a également affirmé : « Nous approfondissons nos opérations au cœur de la ville de Gaza, qui est une zone vitale pour le Hamas.

L'opération dans la ville de Gaza est une mission pour atteindre un objectif moral, à savoir le retour des prisonniers. »

342/