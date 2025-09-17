Cheikh Naim Qassem : "Israël s'effondrera / Vous, les blessés, êtes les pionniers qui porteront la bannière de l'Imam Mahdi (as)"

Selon l'agence de presse internationale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Cheikh "Naim Qassem", secrétaire général adjoint du Hezbollah au Liban, dans un message vidéo à l'occasion du premier anniversaire de l'explosion des pagers qui a eu lieu au Liban par le régime d'occupation sioniste, a qualifié les blessés de cette opération de "pionniers de la perspicacité" et de "véritable battement de cœur de la voie de la résistance". Louant leur fermeté, il a souligné que leurs efforts sont aujourd'hui plus précieux que jamais.

Au début de son discours, le secrétaire général adjoint du Hezbollah au Liban a décrit les blessés de l'opération d'explosion des pagers et les autres blessés comme la lumière qui guide le chemin de la sécurité et qui donne vie à la continuité de la bataille.

Se référant aux trois principales caractéristiques de ces blessés, il a déclaré : "Leur première caractéristique est le 'rétablissement et l'élévation au-dessus des blessures' à l'image de Hazrat Abul-Fadl al-Abbas (a.s.) ; la deuxième, la 'perspicacité et le retour au combat avec l'espoir en l'avenir' qui garde le chemin clair et sans ambiguïté devant leurs yeux ; et la troisième, la 'présence continue sur le terrain' contrairement à l'objectif de l'ennemi sioniste qui voulait paralyser leurs capacités."

S'adressant aux blessés de ce crime du régime sioniste, Cheikh Naim Qassem a ajouté : "L'ennemi voulait détruire vos capacités et vous faire sortir du combat, mais maintenant vous êtes entrés dans la bataille avec plus de force et d'énergie."

Cheikh Naim Qassem a souligné que ces blessés sont les porteurs du "message complet de l'Islam" et sont des disciples de la Wilayah et de la ligne de l'Imam Khomeini (ra) et de l'Imam Khamenei, et qu'ils recherchent un avenir radieux sous la bannière de l'Imam Mahdi (as).

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a déclaré : "Sachez qu'Israël s'effondrera ; la résistance continuera jusqu'à la libération et cette victoire est certaine."

Le message s'est terminé par des salutations et des prières pour tous les blessés et le souhait de la victoire de la résistance.