Les Philippines placent Israël sur liste d'attente / Arrêt des nouvelles acquisitions d'armes suite aux crimes à Gaza

Selon l'agence de presse AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Gilberto Teodoro, le ministre de la Défense des Philippines, a annoncé au Parlement de son pays que ce dernier cesserait d'acheter de nouveaux systèmes d'armes à "Israël" et se contenterait de mettre en œuvre les contrats précédents.

Cette décision a été prise suite aux pressions politiques internes dues à la guerre à Gaza et à la tendance du gouvernement à diversifier ses sources d'importation de défense.

Les Philippines sont l'un des principaux clients des entreprises de défense israéliennes et, selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, elles ont été le deuxième plus grand acheteur d'armes au monde entre 2019 et 2023.

Cette décision marque un changement dans la politique de défense des Philippines et indique les effets des conflits régionaux sur les relations militaires et commerciales, ainsi que les efforts de Manille pour réduire sa dépendance.