Profanation du Saint Coran en Suède

Selon l’agence de presse turque Anadolu, citant les responsables de la mosquée, ce coran qui a subi des dommages, a été retrouvé vendredi 2 décembre à proximité de l’entrée de la mosquée.

Les photos partagées par la mosquée montrent que le Coran a été enchaîné et pendu à la clôture extérieure de la mosquée.

La mosquée a annoncé dans un communiqué que la mosquée et ses fidèles sont généralement menacés.

Cette mosquée a déjà été visée par des attaques islamophobes dont des graffitis anti islam.

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