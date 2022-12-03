  1. Accueil
  2. service
  3. Europe

Profanation du Saint Coran en Suède

3 décembre 2022 - 17:19
Code d'info: 1328326
Profanation du Saint Coran en Suède

La mosquée d’Stockholm a publié des photos d’un exemplaire de Coran attaché par des chaines et pendus à la clôture en fer de la mosquée.

Selon l’agence de presse turque Anadolu, citant les responsables de la mosquée, ce coran qui a subi des dommages, a été retrouvé vendredi 2 décembre à proximité de l’entrée de la mosquée.

Les photos partagées par la mosquée montrent que le Coran a été enchaîné et pendu  à la clôture extérieure de la mosquée.

La mosquée a annoncé dans un communiqué que la mosquée et ses fidèles sont généralement menacés.

Cette mosquée a déjà été visée par des attaques islamophobes dont des graffitis anti islam.


342/