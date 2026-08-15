« Vous avez mis à genoux l’armée la plus lourdement armée de l’histoire » : le message du commandant en chef des Gardiens de la Révolution aux combatt

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le général de division Vahidi, commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique, a adressé un message aux courageux combattants de l’Iran islamique, dans lequel il a exprimé sa profonde reconnaissance pour leurs six mois de « djihad » et leurs sacrifices.

S’adressant aux Gardiens de la Révolution, aux forces armées, aux forces de l’ordre, aux Bassidjis, aux tribus iraniennes ainsi qu’aux soldats inconnus de l’Imam du Temps (PSL), il a déclaré que la plume et la parole étaient incapables de décrire pleinement la grandeur de leurs efforts et de leurs réalisations.

Le général de division Vahidi a cité à cette occasion le verset coranique : « Certes, Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré, comme s’ils étaient un édifice solidement construit. »

Il a ensuite souligné la portée des six mois de résistance des forces iraniennes, estimant que leur combat avait attiré l’attention du monde et ravivé, dans le cœur des peuples opprimés, l’espoir d’une victoire finale sur les puissances dominatrices.

« Vous avez, grâce à votre confiance en Dieu Tout-Puissant et à votre combat victorieux dans des conditions extrêmement difficiles, depuis la chaleur accablante et l’humidité intense des îles et des côtes du sud jusqu’au froid des hautes montagnes frontalières du nord, ainsi qu’à travers vos opérations offensives et défensives réussies sous un feu intense, mis à genoux l’armée la plus lourdement armée de l’histoire du monde », a-t-il affirmé.

Le commandant en chef des Gardiens de la Révolution a également rendu hommage à la foi et aux sacrifices des combattants, soulignant que leur recours aux Ahl al-Bayt (PSL) leur avait permis de faire revivre, sous de nouvelles formes, les grandes scènes d’abnégation de la Défense sacrée de huit ans.

Il a estimé que les combattants avaient également ravivé le souvenir des batailles historiques de Badr et de Khaybar menées aux côtés du Prophète de l’islam.

Dans son message, il a par ailleurs salué la conduite innovante des opérations militaires sous la direction de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, affirmant qu’avec la grâce divine, cette direction avait ouvert de nouvelles perspectives de soulèvement et de résistance aux peuples opprimés du monde.

Le général de division Vahidi a également rendu hommage au peuple iranien, qui, selon lui, n’a pas quitté le terrain durant ces six mois et a continué à soutenir la résistance.

Il a exprimé l’espoir que, grâce aux faveurs divines et aux prières du Wali al-Asr (PSL), les souffrances des peuples opprimés et résistants de la région, notamment en Palestine et au Liban, prendraient bientôt fin.

Il a ajouté que le monde serait alors davantage préparé à l’avènement de « la grande lumière de la Wilayat ».

À l’occasion de l’arrivée du mois béni de Rabi al-Awwal, le commandant en chef des Gardiens de la Révolution a également présenté ses félicitations aux combattants et à leurs familles, rendant hommage aux familles qui ont élevé ces hommes courageux et les ont envoyés sur le champ de bataille.

Il a enfin demandé à Dieu d’accorder la plus grande récompense divine aux combattants et à leurs familles, affirmant qu’ils comptaient parmi les proches de Dieu et ceux aimés par Lui, et sollicitant leurs prières.

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