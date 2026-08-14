La Ziyarat Arbaïn dévoile l’issue du combat de Karbala : la victoire de la vérité sur le mal

Dans ce passage, la Ziyarat Arbaïn présente l’horizon ultime du soulèvement de l’Imam Hussein et le destin des deux camps de la vérité et du mal. En témoignant de la fidélité totale de l’Imam Hussein à son engagement envers Dieu et de son combat sincère dans Sa voie, le pèlerin affirme sa foi dans l’accomplissement des promesses divines : la victoire et la dignité pour le camp de la vérité, et la perdition et le châtiment pour les ennemis et ceux qui ont abandonné le Maître des martyrs.

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