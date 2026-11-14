Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le service des relations publiques de l'armée a annoncé : il y a quelques heures, un drone « MQ1 » de l'ennemi agresseur américain a été touché et détruit par l'interception et le tir réussis du nouveau système de défense aérienne de la marine de l'armée de la République islamique d'Iran, sous le réseau unifié du commandement conjoint de la défense aérienne du pays, dans la région de Kuhestak (côte de Sirik).

Nous ne tarderons pas un instant dans la garde et la défense de l'intégrité territoriale, des frontières maritimes et des intérêts de la République islamique d'Iran.