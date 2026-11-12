Les affirmations creuses de Trump sur la guerre contre l'Iran lors de la cérémonie du Jour des anciens combattants

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, lors de la cérémonie commémorative des anciens combattants, a défendu la guerre contre l'Iran et a désigné l'Iran comme l'initiateur de cette guerre.

Selon ce rapport, lors de cette cérémonie, le ministre de la Guerre américain a été réprimandé par la garde de l'armée pour ne pas avoir respecté le respect nécessaire près de la tombe du Soldat inconnu.

Trump, dans son discours au cimetière national d'Arlington près de Washington, a affirmé : « Le courage et les compétences de nos éminents militaires américains étaient exceptionnels à tous égards. »

Il a poursuivi ses affirmations : « Quand cette guerre prendra fin — ce qui sera bientôt — le monde deviendra un endroit plus sûr et meilleur, plus calme et loin des dangers que nous avons été contraints d'endurer. »

Trump, dans ses déclarations, affirmant que Washington n'a pas déclenché de guerre contre l'Iran et que c'est Téhéran qui est en guerre avec l'Amérique depuis 1979, a affirmé : Les forces américaines s'efforcent d'empêcher l'Iran d'acquérir la capacité de fabriquer des armes nucléaires.

Selon les rapports disponibles et selon les statistiques du Pentagone, l'agression des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran le 28 février a entraîné la mort de 23 militaires américains et la blessure de centaines de personnes.