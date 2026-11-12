Selon l'agence de presse Abna citant le site italien « Il Fatto Quotidiano », Angelo Bonelli, député du parti d'opposition au gouvernement « Alliance des Verts et de la Gauche » au parlement italien, lors de la séance de questions-réponses avec Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères du pays, a posé des questions sur la situation sanitaire catastrophique à Gaza et sur les mesures du gouvernement italien à cet égard.

Il a également, en référence à la présence d'« Eitan Zeev », un colon sioniste, en Italie, remis en question sa rencontre avec Matteo Salvini, vice-premier ministre d'Italie.

Selon ce rapport, Laura Boldrini, ancienne présidente de la Chambre des députés italienne, était parmi les autres députés de l'opposition qui ont vivement critiqué le gouvernement de ce pays pour ne pas avoir condamné la violence des colons sionistes en Cisjordanie.

Boldrini, s'adressant à Tajani, a déclaré : Comment peut-on tolérer ce comportement inhumain et humiliant envers le peuple palestinien et ne pas bouger un seul doigt ?

Elle a également noté, en expliquant ce que la « délégation de paix » dont l'Italie fait partie a fait d'utile jusqu'à présent : Les points de passage de la bande de Gaza doivent être rouverts et l'aide humanitaire doit entrer immédiatement dans cette région.