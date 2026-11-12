Selon l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le porte-parole de la coalition sous commandement saoudien a annoncé ce matin jeudi l'interception et la destruction d'un drone dans la région de Riyad.

Les médias avaient rapporté à l'aube aujourd'hui la suspension des vols à l'aéroport de Riyad en Arabie saoudite.

Le porte-parole des forces armées yéménites avait annoncé hier soir qu'ils avaient ciblé l'aéroport du Roi Khalid à Riyad avec trois missiles de croisière et que cette opération avait atteint ses objectifs avec succès.

Dans la dernière vague de suspension des vols vers les aéroports d'Arabie saoudite par crainte des attaques yéménites, le Bangladesh a annoncé avoir prolongé la suspension de ses vols vers Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, en raison de préoccupations sécuritaires, jusqu'au 30 novembre.