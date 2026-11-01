Iran : le ministère de la Défense annonce une accélération de son programme de renforcement des capacités militaires

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans son message, l’ingénieur Eslahi indique que les directives et orientations stratégiques du commandant en chef des forces armées, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, ont été reçues avec attention par les responsables du ministère de la Défense et du Soutien aux forces armées.

Selon lui, ces orientations définissent la feuille de route et les priorités stratégiques de l’appareil de défense iranien pour la période à venir, tout en renforçant la responsabilité du ministère dans la préservation de la sécurité, de l’indépendance et de la puissance nationale. Il souligne que le ministère ne se limitera pas à prendre connaissance de ces directives, mais s’engage à les traduire en mesures concrètes et en résultats tangibles dans le domaine de la défense.

Accélération de la production et préparation opérationnelle

L’ingénieur Eslahi affirme que le ministère entend poursuivre avec détermination le renforcement de la préparation opérationnelle des forces armées et la mise en œuvre d’une stratégie de réponse immédiate, efficace et proportionnée à toute menace, quel que soit le lieu où elle se manifeste, sans restriction géographique.

Il précise que les priorités portent notamment sur l’accélération des cycles de conception, de production et d’approvisionnement en équipements et armements défensifs, le renforcement des infrastructures industrielles et technologiques ainsi que l’amélioration des capacités de soutien aux forces armées.

Adressé à toute partie qui menacerait la sécurité et les intérêts nationaux de l’Iran, son message se veut sans équivoque : toute agression fera l’objet d’une réponse proportionnée, ferme et efficace. Il ajoute que les adversaires ne seront pas en mesure de déterminer l’ampleur, le calendrier ou les conséquences de la riposte défensive iranienne.

Innovation technologique et développement des capacités nationales

Sur le plan technologique, le responsable souligne que la stratégie du ministère ne consiste pas simplement à poursuivre les programmes existants, mais vise également à réaliser un saut technologique, à promouvoir des innovations de rupture et à acquérir des capacités défensives de pointe.

Il estime que cette ambition exige de l’audace scientifique, de l’innovation technologique, une remise en question des approches conventionnelles et une confiance accrue dans les compétences créatives des scientifiques et des spécialistes iraniens.

Selon lui, le renforcement de la puissance défensive du pays ne peut reposer uniquement sur l’augmentation quantitative des équipements. Il doit également s’appuyer sur de nouvelles idées, des technologies avancées et des solutions intelligentes capables de modifier les calculs et les équilibres auxquels l’adversaire se réfère.

Dans cette perspective, le ministère entend accélérer le développement de l’architecture du renseignement militaire, des capacités de défense nationales, du soutien aux entreprises fondées sur le savoir, des capacités de recherche et des infrastructures industrielles. Il prévoit également de transformer les acquis scientifiques en capacités opérationnelles.

L’ingénieur Eslahi rappelle que l’expérience acquise dans la localisation et la production nationales des technologies de défense a démontré, selon lui, que les jeunes, les scientifiques et les spécialistes iraniens disposent des compétences nécessaires pour surmonter les restrictions et développer des technologies avancées.

Le capital humain au cœur de la stratégie de défense

Le message met également l’accent sur la préservation du capital humain des forces armées, le renforcement de leur dimension spirituelle, l’amélioration des conditions de vie des personnels et de leurs familles, ainsi que le développement de leur motivation et de leurs compétences.

L’ingénieur Eslahi souligne que le ministère ne considère pas le soutien aux personnels et à leurs familles comme une mission secondaire, mais comme une composante indissociable de la mission de défense nationale, au même titre que le développement des capacités militaires, industrielles et technologiques.

Il présente les ressources humaines, composées de personnels compétents, motivés et bénéficiant du soutien de leurs familles, comme un atout majeur pour le progrès et la puissance défensive du pays. À cet égard, il annonce le renforcement des programmes de soutien social, culturel, matériel et spirituel destinés aux personnels des forces armées et à leurs proches.

Coordination avec les forces armées et mise en œuvre des directives

Le ministère de la Défense entend mettre en œuvre ces orientations en s’appuyant sur les compétences des spécialistes et des scientifiques iraniens, les capacités des industries de défense, les entreprises fondées sur le savoir et les ressources humaines du pays. Cette démarche sera menée en coordination étroite avec l’état-major général des forces armées et les différentes composantes des forces armées.

L’ensemble des moyens organisationnels, industriels, scientifiques et technologiques du ministère sera ainsi mobilisé pour renforcer la préparation opérationnelle, consolider la dissuasion et répondre efficacement aux besoins des forces armées.

En conclusion, l’ingénieur Eslahi affirme que l’Iran poursuivra le renforcement de ses capacités défensives en s’appuyant sur ses connaissances nationales, son potentiel industriel, ses ressources humaines et sa volonté collective. Il assure que le pays ne sera pas pris au dépourvu face aux menaces, ne cédera pas sous la pression et ne laissera pas les calculs ou la volonté d’autres acteurs limiter son progrès scientifique et technologique.

Il réaffirme enfin l’engagement du ministère à traduire intégralement les directives du commandant en chef en programmes, en actions et en résultats concrets, afin de préserver la sécurité, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Iran.

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