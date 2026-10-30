À Qom, Reza Ramazani dénonce les condamnations prononcées contre les chiites au Koweït et appelle à une mobilisation internationale

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Souhaitant la bienvenue à son interlocuteur et exprimant sa satisfaction de le rencontrer, l’ayatollah Reza Ramazani, secrétaire général de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt (AS), a évoqué les différentes dimensions et les conséquences des décisions rendues par les autorités koweïtiennes contre les chiites et les militants religieux du pays.

Hommage au parcours scientifique et à l’engagement pour le rapprochement islamique de l’ayatollah Matouq

L’ayatollah Ramazani a rendu hommage au rang scientifique et spirituel de l’ayatollah cheikh Hussein al-Matouq, qu’il a présenté comme l’une des grandes personnalités chiites du monde et un défenseur de l’unité de la communauté musulmane.

Il a souligné que l’ayatollah Matouq, en tant qu’enseignant des sciences religieuses, avait consacré son activité à l’enseignement du fiqh, des fondements du droit islamique (usul al-fiqh) et de l’exégèse coranique. Il a également salué son approche fondée sur le rapprochement entre les écoles islamiques et sur des valeurs humanistes, en faveur de la coexistence pacifique entre les musulmans et de la construction d’une communauté unie à l’échelle mondiale.

Évoquant les décisions judiciaires prises au Koweït contre l’ayatollah Matouq, le secrétaire général de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt a déploré que des jugements fondés, selon lui, sur des conceptions coloniales soient prononcés dans ce pays, alors qu’ils seraient incompatibles avec les principes juridiques, religieux et islamiques ainsi qu’avec les normes du droit international.

Il a vivement regretté les traitements infligés aux serviteurs et aux personnalités chiites au Koweït, rappelant que ceux-ci avaient toujours œuvré à la résolution des problèmes de la société musulmane et à la promotion d’une approche pacifique.

Appel à l’ONU et aux instances internationales pour défendre les droits des chiites

Estimant intolérables les pressions et les atteintes visant les chiites au Koweït, à Bahreïn, en Arabie saoudite et dans d’autres régions, l’ayatollah Ramazani a appelé les communautés internationales, les oulémas et les prédicateurs musulmans à prendre des mesures sérieuses. Il a affirmé que les hommes libres du monde prendraient certainement position face à ces décisions.

Il a également déclaré que les Nations unies et les acteurs qui se réclament de la défense des droits humains devaient réagir à ces mesures. Il a demandé que l’affaire soit suivie par les instances juridiques et les organisations internationales, afin que ces décisions soient annulées.

Abordant la question du retrait de la nationalité et de la condamnation à mort de l’ayatollah Matouq ainsi que de plusieurs autres citoyens, il a estimé que de telles mesures étaient sans précédent dans le monde et contraires aux dispositions fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l’homme relatives à la protection des droits des citoyens et à la liberté des activités scientifiques et religieuses.

L’ayatollah Ramazani a également rappelé des cas similaires, notamment le retrait de la nationalité de grandes figures religieuses telles que l’ayatollah cheikh Issa Qassem à Bahreïn. Il a demandé que soient clairement établis les faits reprochés à des personnes qui, selon lui, n’ont entrepris que des actions humanitaires et spirituelles, ainsi que les motifs justifiant les décisions prononcées à leur encontre.

Des décisions dénoncées comme contraires aux enseignements coraniques et à l’unité musulmane

S’appuyant sur le verset coranique « Quiconque tue une personne […] c’est comme s’il avait tué l’humanité entière », l’ayatollah Ramazani a souligné que de telles décisions étaient, selon lui, en contradiction manifeste avec le droit international et les principes fondamentaux de l’islam, du Coran, des hadiths et de la tradition des AhlulBayt (AS).

Il a appelé l’ensemble des oulémas, des personnalités religieuses et des prédicateurs musulmans à ne pas rester indifférents face à ces événements et à prendre les positions et les mesures nécessaires.

En conclusion, le secrétaire général de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt a exprimé l’espoir que, grâce à la faveur divine, l’unité de la communauté musulmane contribue à renforcer sa puissance sur la scène internationale. Il a également souhaité que les séminaires théologiques, en particulier ceux de Qom et de Najaf, ainsi que la communauté chiite du Koweït, puissent tirer pleinement parti des capacités scientifiques et du parcours de l’ayatollah Matouq.

Il convient de rappeler qu’au cours de cette semaine, un tribunal pénal koweïtien a condamné à mort l’ayatollah cheikh Hussein al-Matouq et deux autres personnes. Le tribunal avait auparavant prononcé le retrait de la nationalité de ce dignitaire religieux koweïtien.

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