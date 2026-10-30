Ismaïl Baghaï dénonce une tentative de disculper les États-Unis et le régime sioniste en accusant l’Iran

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une publication sur les réseaux sociaux, Ismaïl Baghaï a écrit :

« Indépendamment de la nature entièrement politique de l’entité dite “Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Iran”, imposée au Conseil des droits de l’homme par le Royaume-Uni dans une intention malveillante, le recours abusif à ce mécanisme dans le but de rendre l’Iran responsable des crimes commis par les États-Unis et Israël ne constitue rien d’autre qu’une tentative délibérée de blanchir l’agression, les crimes et les mesures coercitives unilatérales.

Une telle approche est profondément trompeuse et relève d’une grave manipulation. »

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