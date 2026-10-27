Le général de division Rezaei : la sécurité en Asie de l'Ouest doit être endogène

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, le général de division Mohsen Rezaei, dans un entretien télévisé après la fin de la réunion quadrilatérale Iran, Pakistan, Turquie et Arabie saoudite sur la sécurité et la stabilité régionales, a déclaré : ces coopérations régionales auraient dû commencer depuis longtemps, et le voyage des hauts responsables de Turquie, du Pakistan et d'Arabie saoudite a montré que les menaces américaines n'ont pas une grande influence sur les pays du monde.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, évoquant la résistance du peuple iranien et l'autorité des forces armées lors de la troisième guerre imposée, a souligné : une atmosphère nouvelle et positive s'est formée dans la région et dans le dialogue avec les hauts responsables de Turquie, du Pakistan et d'Arabie saoudite, et les résultats de la résistance du peuple iranien deviennent de jour en jour plus perceptibles.

Le général de division Mohsen Rezaei a ensuite évoqué les résultats de cette réunion et a déclaré : les hauts responsables de Turquie, du Pakistan et d'Arabie saoudite estimaient que la solution aux problèmes de la région réside dans l'accompagnement mutuel des quatre pays ; nous sommes arrivés à la conclusion que la sécurité en Asie de l'Ouest doit être endogène, toute ingérence étrangère doit être empêchée, et il a été souligné que le régime sioniste doit se retirer du sud du Liban, du sud de la Syrie, de Gaza et de la rive occidentale du Jourdain et cesser l'agression.