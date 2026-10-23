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Araghchi sur le coût supporté par le peuple américain pour Israël : c'est une relation parasitaire !

23 octobre 2026 - 20:54
Code d'info: 1881666
Source: ABNA
Araghchi sur le coût supporté par le peuple américain pour Israël : c'est une relation parasitaire !

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a écrit : Les États-Unis ont dépensé au cours des trois dernières années 11 milliards de dollars provenant des impôts du peuple américain pour la défense antimissile d'Israël.

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi a écrit dans un message sur les réseaux sociaux : Les États-Unis ont dépensé au cours des trois dernières années 11 milliards de dollars provenant des impôts du peuple américain pour la défense antimissile d'Israël. En réalité, les États-Unis ont tiré plus de missiles intercepteurs pour défendre Israël qu'Israël lui-même. Ce n'est plus une relation fondée sur des intérêts mutuels ; c'est une relation parasitaire et unilatérale.

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