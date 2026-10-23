Araghchi sur le coût supporté par le peuple américain pour Israël : c'est une relation parasitaire !

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi a écrit dans un message sur les réseaux sociaux : Les États-Unis ont dépensé au cours des trois dernières années 11 milliards de dollars provenant des impôts du peuple américain pour la défense antimissile d'Israël. En réalité, les États-Unis ont tiré plus de missiles intercepteurs pour défendre Israël qu'Israël lui-même. Ce n'est plus une relation fondée sur des intérêts mutuels ; c'est une relation parasitaire et unilatérale.