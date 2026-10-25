Le président de la commission de la sécurité nationale : Nous rendrons Israël inhabitable en moins d'une heure !

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement, a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : « Sachez qu'en cas de toute action contre notre sécurité et nos intérêts nationaux, rendre les territoires occupés inhabitables prendra moins d'une heure. »

Dans l'image publiée sur son compte, Azizi a montré les infrastructures vitales du régime sioniste, notamment les usines de dessalement, les ponts vitaux et les installations énergétiques.