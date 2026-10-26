Hussein al-Hajj Hassan : « Les États-Unis et le régime sioniste attisent les tensions au Liban »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Hussein al-Hajj Hassan, président du bloc parlementaire de Baalbek-Hermel au Parlement libanais, a réagi aux accusations selon lesquelles le Hezbollah contribuerait à l’escalade politique et à la déstabilisation du pays. Il a affirmé que les acteurs qui durcissent leurs positions, multiplient leurs exigences et commettent des agressions sont le régime sioniste et les États-Unis, tandis que les autorités libanaises répondent à leurs demandes.

« Certains affirment que le Hezbollah a durci ses positions et lancé des avertissements. Mais, en réalité, ceux qui accentuent la pression, formulent des exigences excessives et commettent des agressions sont le régime sioniste et les États-Unis. Les autorités libanaises, quant à elles, répondent à leurs demandes », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que le Hezbollah n’était pas à l’origine des tensions au Liban, accusant Washington et le régime sioniste de les provoquer, avec la participation des autorités libanaises qui, selon lui, leur donnent satisfaction.

Ces déclarations ont été faites lors d’une rencontre politique organisée par les relations publiques du Hezbollah dans la région du nord de la Békaa.

Hussein al-Hajj Hassan a souligné que le Hezbollah souhaitait le rétablissement de la stabilité au Liban. Il a toutefois précisé que la sortie de crise devait permettre au pays de préserver son indépendance, sa liberté, sa souveraineté et sa dignité, plutôt que de se soumettre, de s’incliner devant des puissances étrangères ou de tomber sous leur tutelle.

L’ambassade américaine accusée d’empiéter sur la souveraineté libanaise

Le député a également dénoncé l’ingérence de l’ambassade des États-Unis dans les affaires intérieures du Liban. Selon lui, ses interventions relèvent d’une tutelle étrangère et constituent une forme d’occupation de la décision politique libanaise.

« Lorsque nous parlons de tutelle, il faut constater que la situation a atteint un point où l’ambassadeur américain veut modifier les lois libanaises. Autrement dit, il veut se substituer au président du Parlement et aux députés, les réunir et leur demander d’abroger la loi interdisant toute relation avec le régime sioniste. N’est-ce pas là une tutelle ? C’est même davantage : c’est une occupation de la décision politique », a-t-il déclaré.

Hussein al-Hajj Hassan a affirmé que les positions du Hezbollah reposaient sur la souveraineté nationale, la liberté, l’indépendance, la préservation de la dignité du Liban et la défense des intérêts du pays. Il a, à l’inverse, accusé les États-Unis d’exercer des pressions et de formuler leurs exigences en fonction des intérêts du régime sioniste.

« Lorsque les Américains parlent des intérêts des États-Unis dans la région, ils désignent en réalité les intérêts du régime sioniste », a-t-il soutenu.

Enfin, le député a expliqué que les récentes prises de position du Hezbollah visaient à alerter les autorités libanaises sur les graves dangers d’une soumission aux pressions et aux injonctions américaines. Selon lui, une telle soumission pourrait affecter la situation du Liban, sa stabilité, sa cohésion nationale et sa capacité à faire face aux défis.

Il a exprimé l’espoir que les autorités libanaises prennent la mesure de ces risques et tiennent compte des conséquences de toute capitulation face aux exigences américaines.

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