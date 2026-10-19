Un ancien responsable israélien : Netanyahou cherche à détourner l'opinion publique

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major de l'armée du régime sioniste, a souligné que le document de sécurité dévoilé par Netanyahou n'est que des pages vides remplies de slogans et indique le vide stratégique créé par Netanyahou.

Il a dit : Netanyahou a échoué dans la réalisation des objectifs de la guerre, à savoir détruire la capacité militaire et gouvernementale du Hamas et du Jihad, dissuader le Hezbollah et protéger la stabilité de la Cisjordanie et l'unité interne. La publication de ce document, et cela quelques jours avant les élections, est une tentative de détourner l'opinion publique des échecs du cabinet Netanyahou.

Eisenkot a ajouté : c'est la méthode de Netanyahou ; jouer avec les autres, créer la peur et détourner l'opinion publique par des mensonges successifs et le racisme. Le Hamas dispose toujours de ses forces armées dans la bande de Gaza, le Hezbollah reconstruit sa capacité et Netanyahou ne permet pas la formation d'une commission d'enquête sur les échecs du 7 octobre.