Ali Abdollahi rend hommage au général martyr Mohammad Saleh Asadi et salue « quatre décennies » de service dans le renseignement

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Au cours de cette visite, décrite comme empreinte d’« empathie » et d’« émotion », Ali Abdollahi a commémoré la mémoire de Mohammad Saleh Asadi, soulignant la continuité de son chemin.

Selon les propos rapportés, le général Abdollahi a déclaré que le martyr Asadi était « le symbole d’une vie entière de sincérité, de dévouement, de clairvoyance et de service désintéressé » sur le front de la défense de « l’Iran islamique ». Il a ajouté que Mohammad Saleh Asadi avait consacré « plus de quatre décennies » de sa vie à des missions sensibles liées à la protection de la Révolution et à l’établissement de la sécurité, qualifiant son action dans les domaines du renseignement et de la sécurité de « capital durable » pour les forces armées et le pays.

Insistant sur les responsabilités exercées par le martyr Asadi en tant qu’adjoint au renseignement et à la sécurité au sein de l’état-major général des forces armées ainsi qu’au QG central Khatam al-Anbiya (psl), Ali Abdollahi a estimé que la « sécurité durable » dont bénéficie aujourd’hui « l’Iran islamique » est « redevable aux efforts silencieux et aux sacrifices » d’hommes qui, « dans les conditions les plus difficiles, sans attente de contrepartie et avec sincérité », ont consacré leur vie à la préservation de « cette terre » et de « l’ordre sacré islamique ».

Le responsable a également qualifié la famille du martyr Asadi — ainsi que les autres familles de martyrs — de « capital » et de « précieux héritage » du système, affirmant que les familles de martyrs constituent le « soutien spirituel » des forces armées et du peuple iranien, et qu’elles doivent être en permanence honorées et respectées. Il a ajouté : « Les ennemis doivent savoir que la voie des martyrs se poursuit avec force et autorité », attribuant la sécurité et la sérénité du pays à la résistance de ces hommes et au soutien de leurs familles.

De leur côté, les membres de la famille du martyr Asadi ont, selon le récit, remercié les hauts commandants des forces armées pour leur attention, et ont réaffirmé leur attachement à la préservation des idéaux du martyr. Ils ont également insisté sur la poursuite de la voie « des martyrs » et des « deux Guides de la Révolution » dans la défense de l’islam, de la Révolution et de la patrie, ainsi que sur le suivi de la « demande de justice » pour le « sang de l’Imam martyr » et des autres victimes des « crimes terroristes du front de l’arrogance » dans ce qu’ils ont décrit comme les « deuxième et troisième guerres imposées » des États-Unis et du régime sioniste.

Fin/229