La déclaration du Conseil de sécurité sur la mer Rouge était partiale et décevante

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Masirah, Yahya ar-Ra'i, président de la Chambre des représentants du Yémen, dans un message à António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, tout en exprimant son mécontentement et sa vive condamnation de la déclaration du Conseil de sécurité publiée le 9 octobre (17 Mehr) de cette année, a considéré cette déclaration comme décevante et partiale en faveur du régime saoudien.
Il a également déclaré que les éléments exposés dans le rapport justificatif de l'envoyé des Nations Unies concernant l'existence d'une menace dans la mer Rouge et le détroit de Bab-el-Mandeb ne sont pas véridiques.
Le président de la Chambre des représentants du Yémen a souligné que la navigation maritime pour tous les navires, à l'exception des navires liés à l'Arabie saoudite et dans le cadre de l'équation « blocus contre blocus », se poursuit normalement et en toute sécurité.
Ar-Ra'i, en conclusion, a tenu les Nations Unies et le Conseil de sécurité responsables d'avoir écarté leur rôle humanitaire et moral pendant 12 ans de guerre et de blocus du Yémen par l'Arabie saoudite.
Votre commentaire