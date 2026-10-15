La déclaration du Conseil de sécurité sur la mer Rouge était partiale et décevante

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Masirah, Yahya ar-Ra'i, président de la Chambre des représentants du Yémen, dans un message à António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, tout en exprimant son mécontentement et sa vive condamnation de la déclaration du Conseil de sécurité publiée le 9 octobre (17 Mehr) de cette année, a considéré cette déclaration comme décevante et partiale en faveur du régime saoudien.

Il a également déclaré que les éléments exposés dans le rapport justificatif de l'envoyé des Nations Unies concernant l'existence d'une menace dans la mer Rouge et le détroit de Bab-el-Mandeb ne sont pas véridiques.

Le président de la Chambre des représentants du Yémen a souligné que la navigation maritime pour tous les navires, à l'exception des navires liés à l'Arabie saoudite et dans le cadre de l'équation « blocus contre blocus », se poursuit normalement et en toute sécurité.

Ar-Ra'i, en conclusion, a tenu les Nations Unies et le Conseil de sécurité responsables d'avoir écarté leur rôle humanitaire et moral pendant 12 ans de guerre et de blocus du Yémen par l'Arabie saoudite.