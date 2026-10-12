Sardar Azmaï : Nous traiterons avec fermeté les navires en infraction

Selon l'agence de presse Abna, le sardar Ali Azmaï, commandant des forces navales du Corps des gardiens de la révolution, a publié un post sur l'un des réseaux sociaux, lançant un avertissement à tous les navires dans le détroit d'Ormuz et écrivant : tous les navires dans la zone du détroit d'Ormuz qui éteindront leurs systèmes de navigation et d'identification seront identifiés comme hostiles et seront traités avec fermeté et détermination.