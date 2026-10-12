Sardar Azmaï : Nous traiterons avec fermeté les navires en infraction

Selon l'agence de presse Abna, le sardar Ali Azmaï, commandant des forces navales du Corps des gardiens de la révolution, a publié un post sur l'un des réseaux sociaux, lançant un avertissement à tous les navires dans le détroit d'Ormuz et écrivant : tous les navires dans la zone du détroit d'Ormuz qui éteindront leurs systèmes de navigation et d'identification seront identifiés comme hostiles et seront traités avec fermeté et détermination.
12 octobre 2026 - 11:15
Code d'info: 1877002
Source: ABNA
Le commandant des forces navales du Corps des gardiens de la révolution, en lançant un avertissement à tous les navires dans le détroit d'Ormuz, a déclaré : les navires qui éteindront leurs systèmes de navigation seront traités avec fermeté et détermination.
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