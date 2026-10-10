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Mohadjerani : La falsification de l'histoire ne diminue pas la splendeur de la nation iranienne

10 octobre 2026 - 22:43
Code d'info: 1876263
Source: ABNA
Mohadjerani : La falsification de l'histoire ne diminue pas la splendeur de la nation iranienne

La porte-parole du gouvernement a écrit : La falsification de l'histoire ne peut pas diminuer la splendeur de la nation iranienne

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Fatemeh Mohadjerani, en réaction à l'affirmation de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, concernant la civilisation iranienne, a écrit sur sa page personnelle : « L'Iran est le nom élevé d'une civilisation qui, grâce à la sagesse, la culture et la tolérance de ses habitants, a traversé des milliers d'années

Ni la falsification de l'histoire ne peut diminuer la splendeur de cette nation, ni les assassinats aveugles ne peuvent courber la stature de cette terre. L'Iran est resté grand et restera grand grâce au soutien de sa culture et de sa nation »

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