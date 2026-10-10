Pezeshkian et Aliyev se sont rencontrés

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran, et Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, se sont rencontrés et ont discuté en marge du sommet des chefs d'État de la Communauté des États indépendants et du forum environnemental de la Caspienne au Turkménistan

Lors de cette rencontre, l'état le plus récent des relations bilatérales et le cours de la coopération commune entre la République islamique d'Iran et la République d'Azerbaïdjan ont été examinés. Les deux parties, en soulignant les bonnes relations et le voisinage des deux pays, ont insisté sur l'importance d'utiliser les capacités existantes pour développer et approfondir les relations bilatérales dans divers domaines

Les présidents des deux pays, se référant également aux accords et aux projets communs, ont souligné la nécessité d'accélérer le processus de mise en œuvre des accords conclus, d'achever les projets en cours et de renforcer les domaines de coopération mutuelle

Lors de cette rencontre, la volonté commune des deux pays d'élargir et de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt commun, y compris les domaines économique, commercial, de transit et régional, a été soulignée. De plus, la poursuite des consultations et des dialogues constructifs entre les responsables des deux pays, dans le but de faire avancer les objectifs communs et de renforcer les relations amicales entre Téhéran et Bakou, a été prise en considération