Tenue d'une réunion conjointe de l'Arabie saoudite, du Pakistan et de la Turquie à Riyad

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a annoncé qu'une délégation de haut niveau composée du vice-Premier ministre, du ministre de la Défense et du chef d'état-major interarmées de l'armée de ce pays se rendra aujourd'hui lundi en Arabie saoudite.

Selon ce rapport, l'objectif du voyage de la délégation pakistanaise de haut niveau en Arabie saoudite est de participer à la réunion du comité politique et de défense formé sur la base de l'accord de La Mecque.

Le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a ajouté que des responsables éminents des États membres, à savoir le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie, participeront à cette réunion à Riyad.

Lors de la réunion de Riyad, des consultations sont prévues sur les derniers développements régionaux et la coopération en cours sur la base de l'accord de La Mecque. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan avait annoncé que ledit comité tiendrait une réunion extraordinaire sur les développements au Yémen et les opérations des forces d'Ansarullah contre l'Arabie saoudite. Cela alors que les attaques de l'Arabie saoudite contre les zones résidentielles et civiles du Yémen se poursuivent.