Avertissement de Mohsen Rezaei aux Émirats arabes unis : accueillir le boucher de Gaza n'aura pas de conséquences positives

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Mohsen Rezaei a écrit dans les médias sociaux : Tout comme accueillir les bases militaires américaines ne vous a pas apporté la sécurité, accueillir le « boucher de Gaza » n'aura pas non plus de conséquences positives. Tirez des leçons de la guerre récente, cessez de commencer la guerre et abstenez-vous de formuler des revendications infondées sur les îles iraniennes.