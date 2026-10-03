Les Gardiens : L'ère des menaces sans coût est terminée

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, les Gardiens de la révolution islamique, dans un communiqué à l'occasion du deuxième anniversaire de l'opération « Promesse véridique 2 », ont rappelé le dixième jour du mois de Mehr comme le souvenir de cette opération et de l'attaque missile des forces aérospatiales des Gardiens contre des cibles dans les territoires occupés en 1403 (2024).

Dans ce communiqué, il est dit : Le dixième jour du mois de Mehr rappelle l'épopée historique et durable de « l'opération Promesse véridique 2 » et l'attaque historique et glorieuse des forces aérospatiales des Gardiens de la révolution islamique en 1403 ; une opération au cours de laquelle la République islamique d'Iran, en réponse au martyre des commandants et dirigeants du front de la Résistance, dont le martyr Ismail Haniyeh, le martyr Sayyed Hassan Nasrallah et le martyr général de brigade des Gardiens Abbas Nilforoushan, a ciblé des objectifs dans les territoires occupés avec des missiles et des drones de précision.

Les Gardiens ont en outre considéré cette opération, en plus de la réponse aux agressions et crimes du régime sioniste, comme porteuse d'un message clair aux ennemis de la nation iranienne, et ont précisé : « L'ère des menaces sans coût est terminée, et toute atteinte entraînera une réponse faisant regretter et douloureuse. »

Dans une autre partie de ce communiqué, évoquant le rôle des hauts commandants des Gardiens dans la conception et l'exécution de l'opération « Promesse véridique 2 », il est dit : Cette opération stratégique a été menée sous la direction et la clairvoyance du martyr général de brigade des Gardiens Mohammad Bagheri, le commandement du martyr général de brigade des Gardiens Hossein Salami, le génie technique et l'autorité offensive du martyr général de brigade des Gardiens Amir Ali Hajizadeh et la perspicacité opérationnelle et l'esprit djihadiste du martyr général de brigade des Gardiens Mahmoud Bagheri, et a démontré la puissance missile de la République islamique d'Iran.

Les Gardiens de la révolution islamique, tout en honorant la mémoire et les noms des martyrs du front de la Résistance et des forces armées, ont également souligné : L'autorité des Gardiens de la révolution islamique dans les guerres récentes, aux côtés d'autres forces armées, a été démontrée face à l'Amérique et au régime sioniste, et cela a fait de cette institution l'un des piliers de la puissance de la République islamique d'Iran aux yeux des amis et des ennemis.