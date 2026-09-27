Hezbollah : Nawaf Salam à l'ONU n'a pas dit un seul mot sur l'occupation israélienne

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant An-Nashra, Sayed Ibrahim al-Mousawi, député du Parlement libanais affilié au bloc « Fidélité à la résistance », a critiqué le discours du Premier ministre de son pays à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il a considéré ce discours comme une ignorance de l'occupation et des agressions du régime sioniste contre le Liban et des pertes et destructions qui en ont résulté, et a déclaré : Quel mauvais discours le Premier ministre a prononcé à l'ONU. Dans ce discours, pas un seul mot n'a été dit sur l'agression du régime sioniste et son occupation des terres libanaises. Rien n'a été mentionné sur les crimes contre les civils, en particulier les enfants, et le génocide de familles qui ont été complètement anéanties, et aucune référence n'a été faite à la destruction des routes et des terres, au nivellement des villages, au bombardement des hôpitaux, des écoles et des centres techniques, et à la destruction des oliviers.

Al-Mousawi dans son discours lors d'une cérémonie commémorative a souligné que « l'État » selon son concept et ses composantes doit posséder des caractéristiques fondamentales au premier rang desquelles la protection de la nation et sa défense.

Critiquant les politiques du gouvernement à l'égard de la résistance, il a dit : Vous êtes une « puissance », pas un « État » ; une puissance arrogante qui, avec ou sans le Hezbollah, conspire contre sa propre patrie.

Al-Mousawi a conclu sur le rôle de la résistance en disant : Ceux qui ont assuré la survie de l'État et sa préservation, c'étaient ces combattants et ces héros ; ceux-là mêmes qui, grâce à Dieu, ont vaincu en 2000 et ont instauré la fête de la résistance et de la liberté, sans rien exiger ni demander une part supplémentaire du pouvoir.