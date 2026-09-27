Lettre de l'Iran aux Nations Unies concernant les déclarations hostiles du secrétaire général de l'OTAN

Selon le reportage de l'agence de presse Mehr, « Gholamhossein Darzi », ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies, samedi heure locale, dans une lettre adressée à António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et au président du Conseil de sécurité, a précisé : Les déclarations du secrétaire général de l'OTAN portent sur l'utilisation étendue des bases militaires européennes pour soutenir l'action militaire des États-Unis et, du point de vue de la République islamique d'Iran, sont contraires aux obligations découlant du droit international.