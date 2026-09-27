Selon le reportage de l'agence de presse Mehr, « Gholamhossein Darzi », ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies, samedi heure locale, dans une lettre adressée à António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et au président du Conseil de sécurité, a précisé : Les déclarations du secrétaire général de l'OTAN portent sur l'utilisation étendue des bases militaires européennes pour soutenir l'action militaire des États-Unis et, du point de vue de la République islamique d'Iran, sont contraires aux obligations découlant du droit international.
Lettre de l'Iran aux Nations Unies concernant les déclarations hostiles du secrétaire général de l'OTAN
27 septembre 2026 - 11:47
Code d'info: 1870608
Source: ABNA
L'ambassadeur et chargé d'affaires de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité, a qualifié les déclarations hostiles du secrétaire général de l'OTAN de contraires au droit international et à la Charte des Nations Unies.
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