Baghai : ceux qui gardent le silence face au crime de Minab y sont complices

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Ismail Baghai, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : aujourd'hui c'est le premier Mehr ; le jour de la réouverture des écoles en Iran. Ce sont les visages innocents des enfants de Minab qui ont été tués lors de l'attaque barbare de l'Amérique avec des missiles Tomahawk le 28 février. Ils auraient dû être ici aujourd'hui ; avec des yeux brillants et des visages joyeux, ils auraient célébré le début de la nouvelle année scolaire. Mais maintenant leurs corps déchirés sont enterrés sous terre.

Il a ajouté : le gouvernement dont le président, depuis la tribune des Nations Unies, défie en se moquant le droit international, est responsable de ce crime de guerre impardonnable. Tous ceux qui ont gardé le silence face à ce crime et se sont détournés de sa condamnation sont également complices de cette responsabilité.

Baghai a déclaré : le peuple iranien se souviendra pour toujours de ces beaux visages angéliques ; et ne pardonnera jamais leurs assassins.