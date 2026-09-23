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Avertissement d'Araghchi à l'Europe concernant le soutien aux crimes de guerre de l'Amérique et d'Israël

23 septembre 2026 - 21:34
Code d'info: 1869251
Source: ABNA
Avertissement d'Araghchi à l'Europe concernant le soutien aux crimes de guerre de l'Amérique et d'Israël

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a déclaré : lors d'une rencontre avec des responsables européens, j'ai averti concernant le soutien aux crimes de guerre de l'Amérique et d'Israël.

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, a écrit dans l'espace virtuel : lors d'une rencontre avec des responsables européens, j'ai averti concernant le soutien aux crimes de guerre de l'Amérique et d'Israël.

Il a déclaré : lors de mes rencontres avec Mme Kallas, la haute représentante de l'Union européenne, et d'autres responsables européens, j'ai averti des conséquences graves et à long terme de la facilitation et du soutien des crimes de guerre d'Israël et de l'Amérique, que ce soit à Gaza ou en Iran.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : indépendamment de cette grande erreur, le secrétaire général de l'OTAN devrait avoir compris jusqu'à aujourd'hui que s'incliner devant un tyran ne le satisfait jamais.

Il convient de noter : Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a affirmé dans ses déclarations que l'exécution de l'opération dite « Colère épique » (Epic Fury) était impossible sans disposer de l'Europe comme plateforme pour l'exercice de la puissance américaine. Il a confirmé que depuis le 28 février de cette année jusqu'à aujourd'hui, 5000 avions ont décollé des bases européennes en soutien à l'opération « Colère épique ».

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