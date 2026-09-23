Avertissement d'Araghchi à l'Europe concernant le soutien aux crimes de guerre de l'Amérique et d'Israël

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, a écrit dans l'espace virtuel : lors d'une rencontre avec des responsables européens, j'ai averti concernant le soutien aux crimes de guerre de l'Amérique et d'Israël.

Il a déclaré : lors de mes rencontres avec Mme Kallas, la haute représentante de l'Union européenne, et d'autres responsables européens, j'ai averti des conséquences graves et à long terme de la facilitation et du soutien des crimes de guerre d'Israël et de l'Amérique, que ce soit à Gaza ou en Iran.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : indépendamment de cette grande erreur, le secrétaire général de l'OTAN devrait avoir compris jusqu'à aujourd'hui que s'incliner devant un tyran ne le satisfait jamais.

Il convient de noter : Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a affirmé dans ses déclarations que l'exécution de l'opération dite « Colère épique » (Epic Fury) était impossible sans disposer de l'Europe comme plateforme pour l'exercice de la puissance américaine. Il a confirmé que depuis le 28 février de cette année jusqu'à aujourd'hui, 5000 avions ont décollé des bases européennes en soutien à l'opération « Colère épique ».