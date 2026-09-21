Hassan Hanizadeh, à propos de la récente réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour examiner le projet de « snapback » présenté par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, a déclaré : cette réunion démontre l'existence d'une fracture et d'une polarisation sérieuses dans la structure du Conseil de sécurité de l'ONU.

Il a ajouté : les trois pays européens cherchaient, dans le cadre d'un projet de résolution, à créer les conditions du retour des sanctions antérieures à l'accord nucléaire de 2015 et de l'activation du mécanisme de snapback, mais cette action a été confrontée à l'opposition et au veto de la Russie et de la Chine.

Hanizadeh, évoquant les divergences de vues parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, a déclaré : d'un côté, il y a les États-Unis, le Royaume-Uni et la France qui ont des positions proches et communes à l'égard de l'Iran et tentent, par l'utilisation instrumentale du Conseil de sécurité, d'atteindre leurs objectifs et d'influencer d'autres pays par leurs politiques ; en face, la Russie et la Chine, en tant que deux membres disposant du droit de veto, se sont opposées à cette approche.

L'expert en affaires internationales a poursuivi : le veto conjoint de la Russie et de la Chine peut être considéré comme un message politique de soutien à la poursuite de la coopération de l'Iran avec les institutions internationales, notamment l'AIEA et le Conseil de sécurité. De ce point de vue, Moscou et Pékin ont cherché à souligner la nécessité de résoudre la question nucléaire iranienne par des voies diplomatiques et multilatérales.

Il a conclu : d'un point de vue politique, l'opposition de la Russie et de la Chine au projet soutenu par les pays européens peut être considérée comme une réussite diplomatique pour l'Iran et indique simultanément l'intensification des divergences entre les grandes puissances au Conseil de sécurité et la formation de nouvelles configurations dans cette institution internationale ; l'Amérique a subi une grande défaite politique en raison du veto de la Russie et de la Chine.