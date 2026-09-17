Affirmation de Trump : nous sommes dans les phases finales de la guerre avec l’Iran

Selon l’agence de presse ABNA, Donald Trump, président des États-Unis, a affirmé : il se trouve dans les phases finales de la guerre avec l’Iran.

Trump, poursuivant ses affirmations, a ajouté : la guerre avec l’Iran prendra fin « très bientôt ».

Il a affirmé : l’Iran souhaite ardemment parvenir à un accord.

Le président des États-Unis, poursuivant ses affirmations, a ajouté : les Iraniens ont subi de lourdes pertes et souhaitent ardemment parvenir à un accord.

Trump a poursuivi : l’Amérique peut parvenir à un accord sur l’Iran chaque fois qu’elle le souhaite.

Il a affirmé, dans une autre partie de ses déclarations sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine, que Washington s’efforce de mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, et que cette guerre prendra bientôt fin.

Trump a également déclaré, au sujet de la politique monétaire américaine : le taux d’intérêt dans ce pays devrait être d’un pour cent ou moins, car, selon son affirmation, « l’Amérique a la meilleure cote de crédit au monde ».

Le président des États-Unis a souligné la nécessité d’une baisse rapide du taux d’intérêt dans ce pays.

Le président des États-Unis, en répétant ses propos de plusieurs mois auparavant, a affirmé : l’Iran n’obtiendra jamais l’arme nucléaire.

Trump a également affirmé que tout en Iran a été détruit et que la marine de ce pays se trouve au fond du golfe Persique.

Il a affirmé, alors qu’il est sous pression interne, que la guerre avec l’Iran prendra bientôt fin, car l’Iran, après la destruction de tout ce qu’il possède, n’est pas capable de poursuivre la guerre.

Le président des États-Unis a poursuivi : Washington a imposé un blocus sans précédent contre l’Iran et, au cours des mois passés, aucun navire n’a pu briser ce blocus.

Trump a de nouveau affirmé, pour calmer l’opinion publique intérieure américaine qui proteste vivement contre la hausse du carburant : la guerre avec l’Iran prendra bientôt fin et les prix du pétrole et de l’essence baisseront à une vitesse très rapide.