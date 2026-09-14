Le fléau que le régime sioniste a infligé à l'agriculture de Gaza

Selon le rapport de l'agence de presse Mehr citant Al-Quds Al-Arabi, Baha al-Agha, directeur des politiques et de la planification du ministère palestinien de l'Agriculture, a annoncé que la guerre génocidaire contre la bande de Gaza a presque complètement détruit le secteur agricole de cette région et que 87,6 % des terres agricoles ont été complètement endommagées.

Al-Agha a déclaré : Actuellement, seulement 4 % de la totalité des terres agricoles de la bande de Gaza sont utilisables pour un accès sûr et la culture, et les dommages, outre les terres, ont également touché le sol, les puits d'eau, les réseaux d'irrigation et les conduites d'eau.

Il a ajouté que les secteurs de l'élevage et de la pêche ont également été endommagés à hauteur de 85 à 90 % et que plus de 70 % des terres agricoles se trouvent désormais derrière la « ligne jaune » ; une zone sous le contrôle du régime sioniste.

Selon ce responsable palestinien, le régime sioniste a simultanément imposé de strictes restrictions à l'entrée des intrants de production agricole et ne permet pas l'entrée d'engrais, de semences, de plants et de pesticides agricoles.

Al-Agha, citant le nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a déclaré que seulement environ 3 % des terres agricoles en plein air, d'une superficie d'environ 4 480 dounams, sont actuellement accessibles en toute sécurité.

De même, seulement 2 240 dounams de serres agricoles, soit environ 16 % de l'ensemble des serres de Gaza, sont accessibles.