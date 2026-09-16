Rapport d’un média sioniste sur l’aide du renseignement israélien à l’Arabie saoudite

Selon l’agence de presse Abna, le journal « Jerusalem Post », citant des sources diplomatiques régionales, a rapporté que le régime sioniste, à la suite de l’intensification des attaques de l’armée yéménite contre des cibles en Arabie saoudite, a fourni une aide du renseignement à Riyad.

Selon ce rapport, les discussions entre les deux parties ont eu lieu sous la médiation du Commandement central américain (CENTCOM), et leur objectif a été présenté comme étant d’aider l’Arabie saoudite à obtenir une image du renseignement plus large du déploiement des forces et des mouvements de l’armée yéménite.

Le « Jerusalem Post » a affirmé que ce processus a commencé après que « Mohammed ben Salmane », prince héritier saoudien, a demandé ces derniers jours à recevoir une aide pour faire face aux attaques de l’armée yéménite.

L’Arabie saoudite et le régime sioniste n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles, mais au cours des dernières années, des contacts informels et une coopération sécuritaire entre les deux parties ont été signalés.