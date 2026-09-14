Ces jours-ci, le nom du Yémen se fait à nouveau entendre plus fort que jamais dans les médias ; un pays dont l'image a été liée pendant des années à la guerre, au siège et à la destruction, se trouve maintenant à un point où ses développements militaires ont contraint non seulement les médias régionaux, mais aussi les analystes et les utilisateurs du monde entier à réagir. L'avancée des forces d'Ansarallah sur la côte ouest du Yémen et leur arrivée dans des zones stratégiques autour de Bab al-Mandab ont de nouveau transformé cette région en l'un des centres les plus importants des développements militaires. Les rapports publiés font état du contrôle de Mokha, Zubab et de l'île de Myun, ainsi que de l'expansion de la présence des forces yéménites autour de Bab al-Mandab ; une évolution qui, en raison de l'importance de ce détroit pour le commerce et l'énergie mondiaux, a eu un écho au-delà des frontières du Yémen.

Mais ce qui a attiré l'attention sur les Yéménites ces jours-ci n'est pas seulement la position géographique de Bab al-Mandab ou le nombre de zones conquises ; l'affaire remonte à l'image qui s'est formée de la « bellicosité des Yéménites ». Des populations qui ont été pendant des années sous siège et sous bombardement sont désormais, dans le récit des médias et des réseaux sociaux, sorties d'une position purement défensive et sont devenues une force que les autres sont obligés d'intégrer dans leurs calculs.

Dans de telles conditions, l'expression « Fath al-Futuhat des Yéménites » se transmet de main en main dans l'espace virtuel ; une expression qui, peut-être plus qu'un titre militaire officiel, reflète l'étonnement d'une partie de l'opinion publique face à la rapidité et à l'ampleur des récents développements.

Au milieu de ces événements, une phrase du leader martyr de la révolution a de nouveau été diffusée dans l'espace médiatique ; une phrase prononcée il y a des années au sujet des achats d'armes de l'Arabie saoudite : « Je ne m'inquiète pas de l'équipement et des moyens que l'Occident met à la disposition de l'Arabie saoudite, car ceux-ci, si Dieu le veut, tomberont entre les mains des moudjahidines de l'islam. »