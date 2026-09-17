France : le voile gagne du terrain chez les jeunes musulmanes, entre identité religieuse et recherche de sécurité

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon un article publié par Al Jazeera Net, Tarık Yıldız s’appuie notamment sur une enquête de l’institut Ifop consacrée à la pratique religieuse des musulmans en France. D’après les chiffres cités dans l’article, 45 % des musulmanes âgées de 18 à 24 ans déclaraient porter le voile en 2025, contre 16 % en 2003. À l’inverse, chez les musulmanes âgées de plus de 50 ans, cette proportion serait passée de 35 % à 16 % au cours de la même période.

Une évolution générationnelle

Cette différence entre les générations est présentée par Yıldız comme un changement notable dans le rapport des jeunes musulmanes françaises à leur religion. Le voile ne serait plus nécessairement perçu comme une pratique héritée de la mère ou imposée par la tradition familiale, mais également comme une manière d’exprimer publiquement une appartenance religieuse.

Ainsi, 38 % des jeunes femmes interrogées auraient déclaré que le port du voile leur permet de montrer qu’elles sont musulmanes et d’exprimer leur appartenance religieuse, contre 23 % en 2016, selon les données rapportées par Al Jazeera Net.

Un signe d’identité religieuse

Pour Yıldız, ces résultats montrent que le voile peut, pour une partie des jeunes musulmanes, prendre une dimension identitaire. Il ne serait donc pas uniquement la continuation d’une pratique familiale, mais pourrait également être associé à la volonté d’afficher son identité religieuse et d’assumer son appartenance à l’islam.

Les données publiées par l’Ifop en 2025 indiquent également que le port du voile demeure minoritaire parmi les musulmanes françaises, tout en étant davantage présent chez les plus jeunes générations.

Recherche de sécurité dans l’espace public

L’identité religieuse n’est toutefois pas présentée comme l’unique raison invoquée par les femmes concernées. Selon l’enquête citée, 44 % déclarent porter le voile afin de ne pas attirer le regard des hommes, tandis que 42 % évoquent le sentiment de sécurité. L’Ifop précise toutefois que certains résultats détaillés doivent être interprétés avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs concernés.

La pression familiale ne serait pas le principal facteur

La pression directe de la famille apparaît, quant à elle, comme une explication minoritaire dans les réponses rapportées. Moins de 2 % des femmes interrogées auraient déclaré porter le voile en raison d’une pression familiale.

Pour Yıldız, la relation entre choix individuel et pression sociale est donc plus complexe qu’une opposition simple entre liberté personnelle et contrainte familiale.

La religion comme cadre d’appartenance

L’auteur relie également cette évolution aux transformations du rapport des jeunes musulmans français à la religion et à la société. Alors que certaines formes traditionnelles d’appartenance collective peuvent perdre de leur importance, la religion peut constituer pour certains jeunes un cadre de valeurs, de règles et d’appartenance.

Les réseaux sociaux jouent également un rôle dans cette dynamique. Ils permettent aux jeunes de rejoindre des communautés virtuelles, d’échanger avec des personnes partageant des références similaires et de renforcer un sentiment d’appartenance.

Un phénomène générationnel plus large

L’évolution du port du voile chez les jeunes musulmanes françaises apparaît ainsi comme un phénomène qui dépasse la seule question vestimentaire. Selon l’analyse présentée par Yıldız, elle s’inscrit dans une transformation plus large du rapport d’une partie de la nouvelle génération à la religion, à l’identité et à l’expression publique de ses convictions.

Le phénomène doit donc être appréhendé à travers plusieurs dimensions : la transmission familiale, l’affirmation identitaire, le sentiment d’appartenance, la recherche de sécurité et l’influence des réseaux sociaux. L’article souligne ainsi qu’il serait réducteur de considérer le voile chez les jeunes musulmanes françaises uniquement comme une pratique traditionnelle ou comme un signe d’extrémisme.

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