Les qualités du chiite véritable dans l’école de l’Imam Sadiq

Dans l’école des Ahl al-Bayt, être chiite se manifeste dans la conduite et le comportement de l’homme. La véritable identité chiite se révèle ainsi dans la pratique et l’attachement aux enseignements religieux. L’Imam Sadiq évoque, dans un récit, plusieurs qualités et comportements qui dessinent le portrait du véritable chiite, notamment la piété, la prudence religieuse, la sincérité, l’honnêteté, l’adoration et la bonne conduite envers autrui.

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