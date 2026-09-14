L'oléoduc pétrolier d'Arabie saoudite sera hors service pendant plusieurs semaines

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, deux responsables informés ont déclaré à Associated Press qu'un important oléoduc pétrolier d'Arabie saoudite qui a été ciblé par une attaque la semaine dernière sera principalement hors service pendant plusieurs semaines lors de la réparation des dommages.

Ces deux responsables au fait du dossier ont déclaré que la réparation des dommages causés, notamment dans une grande installation de pompage, pourrait prendre trois à cinq semaines.

L'un de ces responsables a déclaré que l'oléoduc pourrait éventuellement continuer à fonctionner partiellement en même temps que les équipes de réparation. Les deux responsables ont parlé sous condition d'anonymat car ils n'ont pas l'autorisation de fournir des informations aux médias.

L'oléoduc Est-Ouest, qui traverse toute l'Arabie saoudite, est une partie importante de la stratégie de ce pays pour transporter ses exportations pétrolières vers la mer Rouge et contourner le détroit d'Ormuz ; un détroit qui, en raison de la guerre américaine contre l'Iran, est confronté à des perturbations de la navigation.

Cet oléoduc de 1200 kilomètres (745 miles) a une capacité de transport allant jusqu'à sept millions de barils de pétrole par jour. L'attaque de drones contre cette installation jeudi a provoqué l'arrêt de l'activité de cet oléoduc.