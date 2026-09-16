Araghchi : en temps voulu, nous révélerons les pertes réelles de l’Amérique

Selon l’agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, en réaction aux affirmations sans fondement des responsables américains selon lesquelles l’Iran est sans défense, a publié un message en anglais sur l’un des réseaux sociaux :

Affirmation : l’Iran est sans défense.

Réalité : des centaines de bases et installations militaires américaines ont été détruites et des dizaines d’avions américains ont été incendiés. (Source : Pentagone)

Ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan !

En temps voulu, nous révélerons le niveau réel des pertes des forces américaines, et la honte restera à ceux qui affirment faussement que l’Iran est sans défense !