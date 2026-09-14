Riyad s'est tourné vers le régime sioniste pour affronter les Yéménites

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, le journal sioniste « Israel Hayom » a rapporté que Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite, a demandé l'aide d'un certain nombre de pays de la région pour affronter les forces armées yéménites. Ce journal a indiqué que Riyad, via le Commandement central des forces américaines dans la région (CENTCOM), a adressé une demande indirecte avec le même contenu à Tel-Aviv.

Ce journal, citant des sources diplomatiques régionales, a annoncé que la demande de l'Arabie saoudite comprend la réception d'aides au renseignement et d'autres soutiens dans le but d'empêcher la fermeture du détroit de Bab al-Mandab par les Yéménites.

Selon ce rapport, Riyad avait précédemment demandé l'aide de Washington pour affronter les forces armées yéménites et empêcher leur avancée dans la région de Bab al-Mandab ; mais Donald Trump, président des États-Unis, n'a pas répondu à la demande d'intervention militaire directe, et cela a poussé l'Arabie saoudite à chercher d'autres options dans la région.

Selon le rapport de ce journal, Riyad, dans des conditions de sérieuses inquiétudes concernant les routes d'exportation pétrolière, les tensions dans le détroit d'Ormuz et les menaces contre la navigation à Bab al-Mandab, a directement demandé l'aide des pays du Golfe persique et de l'Égypte.

Ce journal sioniste a ajouté que l'Arabie saoudite se trouve dans une « impasse » ; car trois routes principales d'exportation pétrolière de ce pays sont simultanément menacées : le détroit d'Ormuz à l'est, Bab al-Mandab au sud et la route terrestre menant à la mer Rouge.

Ce rapport sioniste a ajouté que le mouvement des pays du Golfe vers Téhéran s'inscrit dans la recherche d'une solution pour éliminer les pressions existantes et « ne signifie pas un rapprochement politique avec l'Iran ».