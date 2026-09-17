États-Unis : malgré l’essor des mosquées, les projets de construction restent confrontés à des oppositions locales

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon des rapports de médias américains, les États-Unis comptaient environ 1 200 mosquées en 2000, contre près de 2 800 en 2024. Cette progression importante n’a toutefois pas mis fin aux difficultés rencontrées par certains projets de construction ou d’agrandissement. Dans plusieurs régions, des initiatives visant à créer de nouvelles mosquées ont suscité des protestations, des recours judiciaires, des rassemblements et des campagnes hostiles à l’islam.

Le projet du centre islamique près de l’ancien World Trade Center

L’un des épisodes les plus médiatisés remonte à 2009, lorsque Daisy Khan et son époux de l’époque ont présenté à New York un projet de mosquée et de centre communautaire situé à environ cinq minutes à pied de l’ancien site du World Trade Center.

Baptisé « Cordoba House », en référence à la ville espagnole de Cordoue, le projet devait offrir un espace à la communauté musulmane et contribuer, selon ses promoteurs, à présenter une autre image de l’islam. Le nom faisait également référence à une période historique durant laquelle musulmans, juifs et chrétiens avaient vécu côte à côte dans cette ville.

Le projet a cependant déclenché une forte opposition. Ses détracteurs l’ont notamment qualifié de « mosquée de Ground Zero » et de « centre de la blessure nationale », tandis que les manifestations étaient accompagnées de slogans faisant référence à la charia et d’affirmations remettant en cause la place des musulmans dans le système des libertés religieuses américaines. Le projet a finalement échoué en 2014.

Une progression des mosquées malgré les résistances

Les données citées dans le rapport montrent que ces controverses n’ont pas empêché l’expansion des institutions musulmanes aux États-Unis. Des chercheurs soulignent néanmoins qu’une partie des musulmans américains continue de ressentir une certaine réticence à leur égard dans plusieurs communautés locales.

Une étude mentionnée dans le rapport indique que 42 % des Américains interrogés considèrent que les musulmans ont une influence négative sur le pays. Le rapport fait également état d’au moins huit projets de construction ou d’agrandissement de mosquées ayant fait face à des oppositions à caractère islamophobe dans différents États au cours de l’année écoulée.

À Broken Arrow, dans l’Oklahoma

À Broken Arrow, dans l’Oklahoma, près de Tulsa, les responsables d’un projet de mosquée ont engagé une procédure judiciaire après le rejet d’une demande de changement de zonage nécessaire à la construction.

Selon le rapport, les responsables municipaux et la commission locale de zonage avaient initialement soutenu le projet, avant que le conseil municipal ne s’y oppose. Dans la plainte déposée par les responsables de la mosquée, plusieurs messages et déclarations d’opposants sont cités, certains présentant la construction du lieu de culte comme une menace.

À McKinney, l’opposition avant l’approbation du projet

À McKinney, au Texas, une communauté musulmane réunissant environ 700 fidèles souhaitait construire une nouvelle mosquée sur un terrain de 5,5 acres, l’espace dont elle disposait étant devenu insuffisant.

La première demande de changement de zonage a été rejetée pour des raisons liées à l’utilisation du terrain. Les responsables de la mosquée ont alors travaillé pendant deux ans avec des ingénieurs et les services municipaux afin de modifier leur projet et de répondre aux préoccupations concernant la circulation, le stationnement et le bruit.

Lorsque le dossier est revenu devant le conseil municipal, les oppositions se sont intensifiées. Certains détracteurs ont déclaré publiquement que les musulmans n’avaient pas leur place à McKinney ou au Texas. Des militants hostiles à l’islam ont également utilisé les réseaux sociaux pour mobiliser l’opposition.

Malgré ces contestations, le conseil municipal de McKinney a finalement approuvé la construction de la mosquée.

« Nous sommes toujours associés au 11 septembre et au terrorisme »

Daisy Khan, qui avait déjà été impliquée dans le projet du centre islamique de New York, a déclaré au Religion News Service que les musulmans continuaient d’être associés aux attentats du 11 septembre et au terrorisme.

« Nous sommes toujours associés au 11 septembre. On nous associe encore au terrorisme et cela continue », a-t-elle affirmé.

Le rapport cite également Ehsan Bagby, chercheur spécialisé dans les mosquées américaines, qui considère l’opposition à la construction de mosquées comme un phénomène ancien. Selon lui, cette opposition s’est toutefois amplifiée et davantage politisée après les attentats du 11 septembre.

Les données de la U.S. Mosque Survey montrent qu’entre 2010 et 2019, environ 35 % des mosquées ont rencontré une résistance importante de la part de leur quartier ou de leur municipalité lors de leur construction ou de leur agrandissement. Entre 1980 et 2009, cette proportion était d’environ 25 %.

Le dossier de Murfreesboro : quatre années de bataille judiciaire

À Murfreesboro, dans le Tennessee, la communauté musulmane a elle aussi été confrontée à une longue opposition lors de son projet de construction d’une mosquée.

Au début des années 2010, des opposants ont organisé des rassemblements et engagé des démarches judiciaires pour empêcher la réalisation du projet. Les équipements utilisés sur le chantier ont également été incendiés pendant cette période de tensions.

Le gouvernement fédéral américain est intervenu dans la procédure pour défendre le droit des musulmans à la liberté religieuse. Dans les documents judiciaires, il a notamment souligné que l’islam constitue une religion et que les musulmans bénéficient, comme les autres citoyens américains, de la liberté de religion.

Après quatre années de procédures, la Cour suprême des États-Unis a refusé d’examiner le recours des opposants, mettant ainsi un terme au contentieux.

De nouvelles tensions dans le contexte politique récent

Le rapport du Religion News Service relève également de nouveaux épisodes d’hostilité à l’égard des musulmans ces dernières années, notamment dans le Tennessee.

À Nashville, capitale de l’État, les responsables d’une mosquée ont renforcé leurs mesures de sécurité et informé la police après qu’un militant s’est présenté à proximité du lieu de culte dans un véhicule portant un message appelant à « expulser tous les musulmans ».

Saleh Sbenaty, professeur d’ingénierie à la Tennessee State University et membre de longue date de la communauté musulmane de Murfreesboro, a déclaré qu’il n’aurait jamais imaginé être confronté à une telle situation aux États-Unis. Il a néanmoins souligné que, malgré les pressions, les musulmans n’étaient pas disposés à renoncer à leur liberté religieuse.

Une protection juridique qui n’efface pas les coûts

Le rapport rappelle également l’existence du Religious Land Use and Institutionalized Persons Act, adopté par le Congrès américain en 2000. Cette loi vise notamment à protéger les personnes et les communautés souhaitant établir des lieux de culte et à empêcher l’application de restrictions discriminatoires dans les règles d’aménagement du territoire.

La protection juridique ne signifie toutefois pas que les procédures sont dépourvues de conséquences pour les communautés concernées. Dans le New Jersey, les membres de la communauté islamique de Basking Ridge ont, par exemple, dû consacrer deux années et participer à 39 audiences devant un tribunal fédéral pour obtenir l’autorisation de construire une mosquée.

Pendant cette période, les fidèles ont dû louer d’autres espaces pour leurs prières tout en assumant d’importants frais juridiques.

Asma T. Uddin, professeure de droit à la Michigan State University, souligne que même lorsqu’une communauté musulmane finit par obtenir gain de cause devant la justice, le temps et les ressources financières consacrés à la procédure ne peuvent être récupérés. Selon elle, de telles démarches peuvent également affecter la capacité des communautés musulmanes à développer et à consolider leurs institutions.

Ainsi, malgré l’augmentation de plus de deux fois du nombre de mosquées aux États-Unis entre 2000 et 2024, certains projets continuent de se heurter à des résistances. Celles-ci prennent des formes diverses, allant des contestations liées à l’aménagement du territoire et aux règles de zonage jusqu’aux mobilisations hostiles à l’islam, aux menaces et aux longues batailles judiciaires.

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