La dernière affirmation du porte-parole des terroristes du CENTCOM contre l’Iran

Selon l’agence de presse ABNA, le porte-parole du Commandement central de l’armée terroriste des États-Unis (CENTCOM) a affirmé aujourd’hui, mercredi, tentant de compenser médiatiquement certaines défaites des militaires de son pays dans l’agression contre l’Iran par une affirmation ridicule : la circulation des navires dans le détroit d’Ormuz se poursuit toujours ; l’Iran n’a aucun contrôle sur celui-ci !

Ce responsable américain, qui, à la veille des élections de mi-mandat au Congrès de ce pays, considère la défaite de ses collègues républicains comme inévitable, a tenté de justifier ainsi une partie des défaites du gouvernement de son pays malgré des dépenses de dizaines de milliards de dollars dans l’agression contre Téhéran : le blocus du détroit d’Ormuz est complet et efficace, et nous garantissons la continuité du flux pétrolier et la circulation des navires.

Cette institution terroriste, poursuivant son affirmation visant à renforcer le moral de ses militaires face aux forces de défense iraniennes, a affirmé : nous avons changé la route de plus de 100 navires qui avaient l’intention de briser le blocus du détroit d’Ormuz. Nous avons facilité le passage de plus de 900 millions de barils de pétrole brut par le détroit d’Ormuz. Nous avons achevé l’opération de déminage sur les voies de navigation internationalement reconnues dans le détroit d’Ormuz !

Le CENTCOM a ajouté : nous surveillons attentivement la situation du détroit de Bab el-Mandeb. Nous avons des conseillers sur le terrain qui échangent des informations avec nos partenaires saoudiens.

Les affirmations ridicules de ce responsable américain sont formulées alors que, de l’aveu des médias grand public et même des responsables de ce pays, les prix des vecteurs énergétiques en Amérique ont augmenté dans une très large mesure depuis l’agression illégale de Washington et du régime sioniste contre l’Iran et l’insécurisation du détroit stratégique d’Ormuz.