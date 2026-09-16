Reconnaissance du président du Conseil de discernement de l’Iran pour 200 jours de présence héroïque du peuple

Selon l’agence de presse Abna, le président du Conseil de discernement de l’Iran, en publiant un message sur sa page personnelle, a exprimé sa reconnaissance pour 200 jours de présence dans les rues et de combat dans le détroit d’Ormuz.

Dans le message de l’ayatollah Amoli Larijani, on lit :

« Dans la bataille actuelle, seule la résistance repousse la méchanceté de l’ennemi ; c’est une vérité que tout observateur impartial accepte.

200 jours de présence dans les rues et de combat dans le détroit d’Ormuz sont le garant de la sécurité et de la gloire de l’Iran bien-aimé et de ce peuple envoyé.

Les âmes pures de ces combattants sont le point d’appui de l’équilibre des forces ; un capital impérissable pour la dignité de l’Iran islamique. »