Yahya Saree : les attaques brutales saoudiennes ne resteront pas sans réponse

Selon l’agence de presse Abna, citant la chaîne Al-Masirah, Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré : les chasseurs saoudiens, en particulier les avions F-15 et Typhoon décollés des bases « Khamis Mushait » et « Taëf », ont mené 52 frappes aériennes au cours des dernières 24 heures.

Le porte-parole des forces armées yéménites a ajouté : les frappes aériennes de l’ennemi saoudien ont ciblé des écoles, des ponts et des routes à « Taëz » ainsi que d’autres installations civiles à « Al-Jawf », « Al-Bayda », « Saada » et « Amran ».

Yahya Saree a ensuite ajouté : ces attaques brutales saoudiennes ne resteront pas sans réponse.